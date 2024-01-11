11 января, 15:01
Военная операция на Украине

Командующий ВСУ признал, что обстановка на восточном фронте остается сложной для Киева

Александр Сырский уточнил, что напряженными направлениями являются артемовское, купянское и лиманское

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Обстановка для украинской армии на нескольких направлениях на востоке остается сложной, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Оперативная обстановка на востоке остается сложной", - написал он в своем Telegram-канале.

Сырский уточнил, что напряженными направлениями являются артемовское, купянское и лиманское.

27 декабря 2023 года Сырский также заявлял о сложной для ВСУ обстановке на востоке. 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным сообщил о полном освобождении Марьинки в ДНР. На следующий день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал отступление украинской армии из города. 

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