Армия Израиля засекла запуск почти 10 снарядов из Ливана

Из них три перехватили, сообщили в пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск в сторону северных районов страны около 10 снарядов с территории Ливана, 3 из них были перехвачены. Кроме того, были нанесены новые удары по объектам, используемым вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших некоторое время назад в районах Кирьят-Шмоны и Маргалиота на севере Израиля, было зафиксировано примерно 10 запусков из Ливана в сторону Израиля, 3 из которых были перехвачены", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, ранее в течение дня был зафиксирован еще несколько запусков в направлении израильской территории, "в ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня".

"Помимо этого, ранее сегодня истребитель ВВС Израиля и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане. Среди пораженных целей были военные объекты, военный пост и террористическая инфраструктура. Кроме того, артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по ряду районов на ливанской территории", - отмечается в сводке.