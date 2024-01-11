В Литве коалиция по разминированию обсудила потребности Украины в этой помощи

В совещании участвовали представители 19 стран-партнеров и представители ВСУ

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Международная коалиция по разминированию подконтрольных Украине территорий, созданная по инициативе Литвы и возглавляемая Вильнюсом, провела первое координационное совещание с обсуждением потребностей Киева. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Партнеры выступили с заверениями о готовности сообща реагировать на срочные потребности Украины и об оказании ей поддержки в формировании подразделений по разминированию", - говорится в сообщении.

В совещании участвовали представители 19 стран-партнеров, представители ВСУ. Эксперты еще шести стран участвовали в обсуждении в дистанционном режиме.

Как сообщил 10 января журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, Украина получит спецсредства и оборудование, которые за €15 млн закупит возглавляющий коалицию Вильнюс.

В состав международной коалиции входят 16 стран. Ее создание стало результатом дистанционного заседания 18 июля 2023 года по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате Рамштайн. Планов участия в разминировании в прифронтовой полосе или в зоне боевых действий у коалиции нет.