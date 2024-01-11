Экс-депутат Рады Деркач утверждает, что Блинкен требовал от Киева его устранения

Андрей Деркач добавил, что его информаторы посоветовали ему "позаботиться о безопасности"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в начале 2022 года требовал от украинских властей "решить вопрос" с ним, причем, по мнению самого Деркача, речь могла идти об угрозе его физической безопасности.

Деркач весной 2020 года опубликовал серию аудиозаписей, на которых, как утверждалось, Джо Байден, занимавший в то время пост вице-президента США, требует у находившегося тогда на посту президента Украины Петра Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, который возбудил уголовное дело на фирму Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

"19 января 2022 года на Украину прибыл госсекретарь США Блинкен для встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. На этой встрече Блинкен сказал Зеленскому: "Вам нужно срочно решить вопрос с Деркачом. Если вы не решите вопрос с Деркачом, мы решим его с нашими партнерами", - сказал Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, видеозапись которого была опубликована на ее странице в соцсети X.

Экс-депутат добавил, что позднее его информаторы посоветовали ему "позаботиться о безопасности". На встрече Блинкена с Зеленским, отметил Деркач, присутствовали 14 человек, которые были шокированы словами госсекретаря.

Деркач также сообщил Симоне Манжанте, что позднее на него замышлялось покушение. "В 2021 году с помощью сотрудников министерства внутренних дел мы установили лиц, которые должны были совершить покушение на меня", - отметил он.

Бывший депутат добавил, что готовилось также покушение на руководителя следственной группы по делу компании Burisma Константина Кулика.

"Пленки Деркача"

Опубликованные весной 2020 года записи вызвали крупный скандал, поскольку были обнародованы накануне президентских выборов в США, на которых баллотировался Байден. Предыдущий американский президент Дональд Трамп использовал тему работы сына Байдена в Burisma как доказательство коррупции своего соперника. Зеленский же заявил тогда, что эти пленки могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене.

Деркач позднее был обвинен на Украине в госизмене и лишен гражданства. Он покинул страну. США ввели санкции против Деркача, американским судом ему были заочно предъявлены обвинения в отмывании денег.