В Польшу для усиления восточного фланга НАТО прибыли около 100 чешских вертолетчиков

В рамках совместных учений запланированы тренировки по воздушной разведке, транспортировке и десантированию

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Около 100 чешских пилотов боевых вертолетов, техников и логистов прибыли в Польшу для совместной подготовки с польскими вертолетчиками и усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщил портал Polska Zbrojna Военно-издательского института при Минобороны Польши.

Взаимодействие с польскими летчиками из подразделения воздушных специальных операций, усиление восточного фланга НАТО и совместная подготовка - такие задачи ждут чешских летчиков, которые уже несколько дней дислоцируются в Повидзе, говорится в статье. В Польшу прилетели в том числе вертолеты Ми-17. Ранее они прошли проверку готовности по стандартам НАТО, отметил портал. Сообщается, что три чешских вертолета Ми-17 с 22-й вертолетной авиационной базы в Намешти-над-Ославой приземлились на 33-й базе транспортной авиации в Повидзе.

"Вертолеты и около сотни летчиков, техников и логистов <…> пробудут в Польше следующие 12 месяцев", - приводит портал слова пресс-секретаря подразделения сил специального назначения Мариуша Лапета. По его словам, главной задачей вертолетного подразделения будет "сотрудничество с польскими вооруженными силами и союзными подразделениями, интегрированными в структуры НАТО".

Сообщается, что в рамках совместных учений запланированы тренировки по воздушной разведке, транспортировке и десантированию.