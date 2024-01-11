СМИ: Россия нарастила преимущество в артиллерии и военной технике в конфликте с Украиной

По данным CBC, у украинских военных, напротив, сейчас дефицит артиллерийских снарядов, техники и других вооружений, который в том числе связан с отсутствием должной помощи со стороны Запада, в первую очередь от США

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Российская армия в настоящее время имеет преимущество в артиллерии и военной технике в конфликте с Украиной, а ситуация с поддержкой Киева может измениться с приходом к власти в США республиканцев. Об этом говорится в материале канадского телеканала CBC.

"У России сейчас есть превосходство над Украиной по количеству артиллерийских снарядов, - говорится в материале. - РФ сумела увеличить производство военной техники и артиллерии, переведя свою экономику на военные рельсы: некоторые военные заводы работают круглые сутки".

Также CBC отмечает, что у украинских военных, напротив, сейчас дефицит артиллерийских снарядов, техники и других вооружений, который в том числе связан с отсутствием должной помощи со стороны Запада, в первую очередь от США.

Кроме того, CBC предполагает, что в плане поддержки Киева "международный политический ландшафт может сильно измениться, если Дональд Трамп или другой республиканец будет избран на пост президента США в ноябре этого года". Телеканал напомнил, что пакет военной помощи на $61 млрд до сих пор не получил одобрения в американском Конгрессе из-за противостояния демократов и республиканцев.

Ранее CBC прогнозировал, что Украине в 2024 году придется выходить на переговоры с РФ, так как западные страны сейчас не проявляют былой солидарности с Киевом.