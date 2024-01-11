Президент Кипра рассчитывает на воссоединение острова в 2024 году

Никос Христодулидис добавил, что искренне верит в то, что это возможно при наличии политической воли

НИКОСИЯ, 11 января. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис рассчитывает, что в 2024 году удастся решить проблему разделенного острова и добиться его воссоединения.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы 2024 год стал годом освобождения и воссоединения нашей родины", - сказал он журналистам во время посещения штаб-квартиры Кипрской телерадиовещательной корпорации, добавив, что искренне верит в то, что это возможно при наличии политической воли.

Христодулидис в этой связи упомянул о продолжающейся уже 50 лет оккупации северной части Кипра в результате "варварского турецкого вторжения". Большие надежды на решение проблемы он связывает с бывшей главой МИД Колумбии (2010-2018) Марией Анхелой Ольгин Куэльяр, которая недавно была назначена посланником генсека ООН по Кипру. Ее задача - изучить перспективы возобновления прерванных в 2017 году переговоров по кипрскому вопросу между греческой и турецкой общинами. Ожидается, что в самое ближайшее время она посетит остров.

Администрация Христодулидиса активно выступала за назначение посланника генсека ООН, который, по ее замыслу, поможет выйти из сложившейся тупиковой ситуации. Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента направлены на то, чтобы попытаться возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов Эрсин Татар до последнего настаивал на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.