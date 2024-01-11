СМИ: президент Чехии планирует визиты в Израиль и Катар

О сроках визита Петра Павела агентство ЧТК не сообщает

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел планирует посетить с визитами Израиль и Катар. Со ссылкой на Пражский град об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Павел проведет переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Предполагаются встречи с израильскими премьер-министром, председателем Кнессета, военными руководителями, а также с семьями заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

О сроках визита Павела в Израиль и Катар агентство не сообщает.