Экс-депутат Рады Деркач заявил, что взятка за закрытие дела Burisma пошла на теракты ВСУ

Андрей Деркач добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение "уничтожали и уничтожают физически оппонентов"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Украинский суд передал взятку в $6 млн, полученную за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, к которой была причастна семья президента США Джо Байдена, на осуществление терактов Главному управлению разведки Украины. С таким утверждением выступил экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, видеозапись которого была опубликована на ее странице в X.

"Самая крупная взятка в Европе - 2020 год, $6 млн в пакетах за закрытие дела о Burisma. 21 апреля 2022 года украинский суд передает эти $6 млн по согласию с представителями Burisma воинской части Главного управления разведки Украины. Это секретное решение. Вскоре после этого начинают взрываться "Северные потоки", покушения на [Дарью] Дугину, [Захара] Прилепина, [Владлена] Татарского", - сказал он.

Деркач добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение "уничтожали и уничтожают физически оппонентов". "Мы обсуждали организованную преступную группу Байден - Порошенко. Пришел Зеленский, они просто рейдернули эту группу и заняли их место", - отметил он.

Новой целью Зеленского, полагает Деркач, может стать бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, который ранее пытался расследовать дело Burisma. "Как мне сказали сотрудники Службы безопасности Украины, которые не хотят участвовать в этом, сейчас рассматривается вопрос о ликвидации Шокина на территории Украины, - продолжил он. - На мой взгляд, задача Конгресса сегодня - обеспечить безопасность Шокина и вывезти его с территории Украины".

Деркач при этом добавил, что продолжит добиваться расследования коррупции вокруг компании Burisma и семьи Байдена, несмотря на угрозу собственной безопасности. "Для меня важно, чтобы в заключительных документах Конгресса было написано, что украденные у моих сограждан-украинцев деньги были выведены с территории Украины Злочевским, отмыты и переданы вице-президенту США Байдену", - сказал он.

"Пленки Деркача"

Пленки опубликованы весной 2020 года депутатом Андреем Деркачом. На них якобы Байден требует у Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму Burisma, где работал сын Байдена Хантер. Записи вызвали крупный скандал, поскольку были опубликованы накануне президентских выборов в США, на которых баллотировался Байден. Предыдущий американский президент Дональд Трамп использовал тему работы сына Байдена в "Бурисме" как доказательство коррупции своего соперника. Зеленский же заявил тогда, что эти пленки могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене.