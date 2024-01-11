Human Rights Watch поддержала разбирательство суда ООН по иску к Израилю

Ситуация в анклаве настолько тяжелая, что она заслуживает внимания суда, считает исполнительный директор правозащитной организации Тирана Хассан

ООН, 11 января. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) поддерживает разбирательство Международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля о возможном геноциде в секторе Газа. Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор HRW Тирана Хассан.

"Ситуация [в секторе Газа] настолько тяжелая, что она заслуживает внимания суда. Human Rights Watch поддерживает это разбирательство. И мы надеемся, что другие страны, включая США, поддержат его и обеспечат исполнение Израилем судебного решения", - сказала она.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Сам Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет юридической основы и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на инновационные меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и, как ожидается, займет минимум несколько лет. Проводимые 11-12 января слушания касаются предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на то, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего, серьезного и непоправимого" нарушения их прав.