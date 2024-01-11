В Госдепе поддержали проведение "мирных протестов" в Сербии

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил о намерении взаимодействовать с правительством Сербии для решения проблем, поднятых Бюро по демократическим институтам и правам человека

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация выступает в поддержку проведения в Сербии "мирных протестов" теми, кто недоволен итогами состоявшихся выборов. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Как вы знаете, выборы в Сербии освещались очень широко", - констатировал он. "В этом регионе мы уделяем особое внимание тому, как мы можем взаимодействовать с правительствами, чтобы добиваться позитивных результатов для жителей стран, - утверждал О'Брайен. - И в этом контексте важно, чтобы новое правительство Сербии и ее институты, в том числе парламент, включали представителей оппозиции и следующего правительства. И в этом контексте мы приветствуем мирные протесты населения, людей, которые считают, что выборы были несправедливыми, людей, которые считают, что результаты не такие, каких они хотят. Протестовать мирно - их право".

"Но мы также хотим, чтобы в связи с любыми конкретным проблемами было проведено судебное разбирательство и предоставлен ясный отчет об итогах выборов", - добавил помощник госсекретаря США. "Мы будем взаимодействовать с правительством Сербии, чтобы решить проблемы, поднятые Бюро по демократическим институтам и правам человека. Были четкие сигналы относительно того, как, в частности, период проведения избирательной кампании можно сделать более справедливым. И мы будем ожидать этого", - подчеркнул О'Брайен.

В Сербии 17 декабря 2023 года прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Представители занявшего второе место оппозиционного блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты голосования были фальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в Белграде, а 24 декабря попытались взять штурмом столичную администрацию. Полиция подавила беспорядки, задержав 38 человек, из которых 7 признали свою вину. Президент Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики.