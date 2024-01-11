В Грецию доставили 393 бронетранспортера M1117 Guardian из США

Общее число полученных бронированных машин достигло 837

АФИНЫ, 11 января. /ТАСС/. 393 бронетранспортера M1117 Guardian доставлены в Грецию из США. Общее число полученных бронированных машин достигло 837. Об этом сообщается на сайте греческой службы телеканала CNN.

По его данным, 393 бронетранспортера M1117 доставлены в Грецию из США морским транспортом, и в соответствии с графиком направляются в состав частей сухопутных войск на греко-турецкой границе в области Эврос. "Ранее Греция уже получила 444 такие машины, так что с новой партией их число достигло 837. США также поставили партию 40-мм гранатометов и пулеметов для вооружения этих бронетранспортеров", - говорится в сообщении.

По словам телеканала, греческие военные получат в общей сложности 1 200 M1117, которые будут предоставлены Афинам "по очень низкой цене, по сути, равной стоимости транспортировки, в рамках греко-американского соглашения о сотрудничестве в области обороны из излишков военной техники США".