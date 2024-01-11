На северо-востоке Сирии три базы США подверглись ракетным ударам

Сведений о пострадавших и материальном уроне пока не поступало

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака", действующие на территории Сирии, обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади в северо-восточной провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, по военному объекту, расположенному рядом с нефтяным месторождением Эль-Джеббиса, был открыт огонь из реактивных систем залпового огня. Сведений о пострадавших и материальном уроне пока не поступало.

Кроме того, ракетным атакам подверглись военные базы США в Хемо и Эль-Маликии в окрестностях города Эль-Камышлы (700 км от Дамаска), отмечает канал.

На территории Ирака силы противовоздушной обороны сбили беспилотник-камикадзе, который шиитские боевики использовали при атаке на военную базу США на территории международного аэропорта в административном центре Эрбиль (425 км от Багдада).

Шиитские формирования ранее в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильским оккупационным силам в секторе Газа, убивающим палестинцев".