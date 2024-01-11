"Хезболлах" выпустила 30 ракет по городу Карьят-Шмона

По сведениям телестанции Al Mayadeen, семь поселенцев получили ранения

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" обстреляли город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном.

Как передала телестанция Al Mayadeen, шиитские бойцы выпустили по этому пограничному населенному пункту 30 снарядов из реактивных систем залпового огня. По ее сведениям, семь поселенцев получили ранения.

Ранее военно-информационная служба "Хезболлах" сообщила в своем Telegram-канале об обстреле механизированного патруля израильских войск в районе Биркет-Риша. Удары управляемыми противотанковыми ракетами были нанесены также по семи израильским погранпостам.

"Проведенные операции стали ответом на гибель двух сотрудников службы гражданской обороны во время налета израильских ВВС на ливанский поселок Ханин", - подчеркивается в заявлении шиитских формирований. В нем утверждается, что в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые.