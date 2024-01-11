Бурунди закрыла границу с Руандой из-за поддержки повстанцев

В последнее время в отношениях между Бурунди и Руандой наблюдается кризис, он обострился, когда Бурунди направила войска для помощи в борьбе с повстанцами "М23", поддерживаемыми Руандой, на востоке ДРК

НАЙРОБИ, 11 января. /ТАСС/. Бурунди закрыла границу с соседней Руандой, обвинив ее в поддержке повстанческой группировки, которая совершала нападения на территорию страны. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, группировка RED-Tabara (Сопротивление верховенству закона в Бурунди) 22 декабря предприняла нападение недалеко от границы с Демократической Республикой Конго, в результате чего погибли 20 человек, включая женщин и детей. 30 декабря президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обвинил Руанду в поддержке повстанцев, однако Кигали отверг эти обвинения. RED-Tabara имеет базу в провинции Южное Киву, на востоке ДРК, и является самой активной из повстанческих группировок в Бурунди, чьи силы оцениваются в 500-800 бойцов.

"Мы закрыли наши границы с Руандой, любой, кто попытается туда попасть, не пройдет. Решение принято", - приводит агентство слова министра внутренних дел Бурунди Мартина Нитереце.

В последнее время в отношениях между Бурунди и Руандой наблюдается кризис, он обострился, когда Бурунди направила войска для помощи в борьбе с повстанцами "М23", поддерживаемыми Руандой, на востоке ДРК. Ранее в 2015 году Бурунди уже перекрывала границу с Руандой, когда обе страны обвинили друг друга в поддержке повстанческих движений. Граница была вновь открыта в 2022 году.