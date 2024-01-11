Блинкен примет участие в форуме в Давосе

Глава американской дипломатии будет находиться в Швейцарии с 15 по 17 января

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Как уточняется в распространенном им письменном заявлении, в Давосе глава американской дипломатии будет находиться 15-17 января. По словам Миллера, Блинкен в том числе проведет на ВЭФ встречи для обсуждения общемировых проблем. С кем именно у главы внешнеполитического ведомства США намечаются в Давосе консультации, Миллер не уточнил.

"Он (Блинкен - прим. ТАСС) подчеркнет [в Давосе] необходимость обеспечения прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке, непоколебимое обязательство США перед народом Украины и нашу приверженность трансатлантической безопасности и международному порядку, основанному на правилах", - добавил представитель Госдепартамента.