Новую главу Минкультуры Франции исключили из партии "Республиканцы"

Председатель правой французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что Рашида Дати ставит себя вне оппозиции

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Председатель правой французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти исключил из ее состава Рашиду Дати сразу же после объявления нового состава правительства, в котором она заняла пост министра культуры. Об этом он сообщил на своей странице в X (ранее Twitter).

"Рашида Дати решила присоединиться к правительству. Она ставит себя вне нашей политической семьи. Она больше не является частью республиканцев. Мы в оппозиции, поэтому с сожалением констатируем последствия ее выбора", - написал он.

До настоящего времени Дати была административным главой 7-го округа Парижа. Она сменит на посту Риму Абдюль-Малак, занимавшую должность министра культуры с мая 2022 года.

Представительница партии "Республиканцы" с 2002 года входила в команду Николя Саркози (на тот момент возглавлявшего МВД республики) в качестве советника. После его победы на президентских выборах занимала с 2007 по 2009 год пост министра юстиции Франции. В июне 2009 года впервые одержала победу на выборах в Европарламент, успешно переизбралась в 2014 году на пятилетний срок.

Отставка Абдюль-Малак произошла на фоне разногласий по поводу судьбы ордена Почетного легиона актера Жарара Депардье. 15 декабря она объявила о запуске процедуры лишения Депардье ордена после обвинения в его адрес в домогательствах и сексуальном насилии в отношении нескольких женщин.

Однако президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5 заявил, что министр "поторопилась со своим объявлением. Он также осудил травлю актера в СМИ и призвал не забывать о презумпции невиновности до окончания начатых против Депардье судебных процессов.