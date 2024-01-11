Карен Квятковски добавила, что США "потеряет многое", когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что "Россия уже не та, что была раньше" и "в военном плане находится в намного лучшей форме"

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Срыв западными странами мирного урегулирования на Украине стоит расценивать как преступление. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник в отставке Карен Квятковски в YouTube-подкасте Judging Freedom.

"По моему мнению, это преступление - продвигать войну, когда одни умирают, а другие за это платят в то время, как мир уже почти был у них в руках", - сказала она.

Квятковски добавила, что США "потеряет многое", когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что "Россия уже не та, что была раньше" и "в военном плане находится в намного лучшей форме". "Такова цена глупости", - резюмировала она.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".