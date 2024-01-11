11 января, 19:53
Военная операция на Украине

Экс-аналитик Пентагона назвала срыв мира по Украине преступлением

Карен Квятковски добавила, что США "потеряет многое", когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что "Россия уже не та, что была раньше" и "в военном плане находится в намного лучшей форме"

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Срыв западными странами мирного урегулирования на Украине стоит расценивать как преступление. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник в отставке Карен Квятковски в YouTube-подкасте Judging Freedom.

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"По моему мнению, это преступление - продвигать войну, когда одни умирают, а другие за это платят в то время, как мир уже почти был у них в руках", - сказала она.

Квятковски добавила, что США "потеряет многое", когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что "Россия уже не та, что была раньше" и "в военном плане находится в намного лучшей форме". "Такова цена глупости", - резюмировала она.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать". 

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