FT: Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине

ЕК также открыта, в частности, для принятия положения об "аварийном торможении", согласно которому любая страна сообщества сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС вопрос о помощи Киеву, передает газета

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд готова пойти на уступки Венгрии по некоторым позициям. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее информации, Брюссель может предоставить Венгрии возможность прекратить действие сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета помощи с учетом наличия или отсутствия необходимости продолжения финансовой поддержки Украины и соблюдения необходимых требований Киевом для получения экономической помощи со стороны ЕС. Кроме того, ЕК открыта для возможности проведения ежегодного аудита расходования предоставленных средств украинскими властями, а также для принятия положения об "аварийном торможении", согласно которому любая страна сообщества сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС вопрос о помощи Украине.

Неназванный высокопоставленный венгерский чиновник заявил Financial Times, что такие договоренности, вероятно, устроят Будапешт. Источник издания добавил, что Венгрия "настроена на переговоры". Украинская сторона выразила надежду, что пакет помощи будет согласован не позднее марта.

20 июня 2023 года ЕК призвала страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд на следующие четыре года. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах Евросоюза, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.