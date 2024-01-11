Белый дом пообещал добиться подотчетности оружия на Украине

Согласно оценкам генерального инспектора Пентагона, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора Пентагона, согласно которому их передача Украине не была в полной мере проконтролирована. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". Согласно его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружений.

"Мы в течение многих месяцев заинтересованы в том, чтобы улучшить ситуацию с подотчетностью относительно конечного применения материально-технических средств, предоставляемых Украине. Мы обсуждали это с украинскими партерами, они разделяют наши опасения относительно подотчетности", - заверил Кирби. "Мы тщательно изучим его, - добавил он, говоря о докладе. - Мы знаем, что Министерство обороны США уже тщательно изучило его и отреагировало".

По мнению сотрудника СНБ, из доклада следует, что "нет свидетельств широкомасштабного перенаправления или незаконного перенаправления материально-технических средств, передаваемых на Украину". Он также констатировал, что из-за боевых действий на Украине возможности США ограничены в том, чтобы обеспечить подотчетность "каждого патрона, каждого артиллерийского снаряда". Кирби отметил, что над этим работают американские военнослужащие в посольстве США на Украине.

"Мы не хотим, и не следует ожидать, что мы будем подвергать их опасности, отправляя ближе к фронту, чтобы они проверили каждую небольшую поставку и ее использование", - добавил представитель администрации США.