Президент Джибути созвал региональный саммит по ситуации в отношениях Сомали и Эфиопии

Он пройдет 18 января в Кампале

ХАРАРЕ, 11 января. /ТАСС/. Президент Республики Джибути - председатель регионального объединения Межправительственная организация по развитию (ИГАД) Исмаил Омар Гелле - объявил о созыве чрезвычайного саммита ИГАД по ситуации в отношениях между Федеративной Демократической Республикой Эфиопия (ФДРЭ) и Федеративной Республикой Сомали (ФРС). Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел и международного сотрудничества Джибути, распространенном в интернете. Саммит пройдет 18 января в Кампале.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути приветствует членов ИГАД и секретариат ИГАД в Джибути и имеет честь сообщить, что Его Превосходительство президент Республики Джибути председатель ИГАД Исмаил Омар Гелле объявил о созыве чрезвычайного саммита ИГАД по ситуации в отношениях между Федеративной Демократической Республикой Эфиопия Эфиопия и Федеративной Республикой Сомали", - указывается в пресс-релизе.

1 января 2024 года премьер-министр ФДРЭ Абий Ахмед и президент самопровозглашенного государства Сомалиленд Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил ФДРЭ возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства. Международное сообщество признает Сомалиленд частью ФРС.

В сентябре республика Сомалиленд, объявившая в одностороннем порядке весной 1991 года о государственном суверенитете, заявила, что не будет вести переговоры с Федеративной Республикой Сомали об объединении.

Власти ФРС заявили, что намерены оспорить меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны. В Могадишо прошла серия массовых демонстраций с осуждением меморандума. Власти ФДРЭ настаивают, что соглашение с Сомалилендом не нарушает никаких законов. Как отмечается в заявлении, Аддис-Абеба "не утверждает, что признает эту самопровозглашенную республику, но проведет углубленную оценку с целью выработать позицию в отношении усилий Сомалиленда по получению международного признания".