Вице-канцлер Германии не исключил возможность запуска процедуры запрета АдГ

Роберт Хабек отметил, что нужно тщательно рассмотреть отдельные заявления и затем собрать доказательства, которые были бы вескими для возможного проведения судебного производства

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") не исключил возможность запуска процедуры запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Нужно тщательно рассмотреть отдельные заявления, персоны, структуры и затем собрать доказательства, которые были бы достаточно вескими для возможного проведения судебного производства, выстраивания доказательной базы и соответствующих действий. Я считаю, что это уже необходимо", - сказал Хабек в интервью телеканалу NTV.

В последнее время некоторые политики ФРГ, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ. В то же время среди них нет однозначного мнения на этот счет. В частности, скепсис выражал министр юстиции Марко Бушман. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии", но столько же выступают и против.

Призывы запретить партию зазвучали с новой силой после публикации портала Correctiv, который сообщил, что в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама состоялась тайная встреча представителей правых кругов с участием "двух десятков" человек. На ней присутствовали несколько членов АдГ, в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп. Портал указывает, что в ходе одного из докладов некий маркетолог Мартин Зельнер затронул тему депортации из Германии. В соответствии с его представлениями, высылке должны подвергнуться соискатели статуса беженца, а также "не ассимилировавшиеся граждане", уже получившие германский паспорт.

"По сути, все мысли, оглашенные в тот день сводились к одному: должна быть возможность выдворять из Германии людей, если они якобы имеют неправильный цвет кожи или происхождение", - пишет от себя издание Correctiv, чьи сотрудники смогли тайно посетить встречу.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 24%, и если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, то партия заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. В трех федеральных землях деятельность АдГ признана правоэкстремистской.