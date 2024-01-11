Пентагон заявил о 130 атаках на базы США на Ближнем Востоке за три месяца

Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер уточнил, что 53 нападениям подверглись базы в Ираке, 77 - в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Число атак на американские базы в Ираке и Сирии выросло до 130 с 17 октября 2023 года. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер.

"Общее количество атак на сегодняшний день составляет 130", - сказал он. Райдер уточнил, что 53 нападения пришлись на американские базы в Ираке, 77 - на базы в Сирии.

Райдер подтвердил, что число нападений йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море выросло до 27 с 19 ноября 2023 года.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".