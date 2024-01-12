Times: Британия и США нанесут удары с воздуха по позициям хуситов в Йемене

По информации журналиста газеты Стивена Суинфорда, премьер-министр королевства Риши Сунак уведомил членов британского кабмина о "неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером"

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания и США нанесут удары с воздуха по военным объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Об этом сообщил журналист газеты The Times Стивен Суинфорд в X (ранее Twitter).

По его информации, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уведомил членов британского кабмина о "неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером". Отмечается, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер и спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл были поставлены в известность о планах правительства.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. В ответ власти США вместе с союзниками приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.