Центробанк Бразилии объявил суточную забастовку

По данным информагентства Brasil, участники акции требуют от правительства страны индексации зарплат и дополнительных выплат за эффективность работы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 января. /ТАСС/. Центральный банк Бразилии приостановил в четверг на сутки большую часть своих операций. Об этом сообщает информагентство Brasil со ссылкой на Центральный профсоюз работников Центробанка (Sinal).

Служащие Центрального банка начали 11 января забастовку, которая продлится сутки. Агентство сообщает, что "это решение вызвано недовольством служащих тем, как обходятся с их требованиями, в то время как другим категориям госслужащих предоставляются непропорциональные льготы".

Участники акции требуют от правительства страны индексации зарплат и дополнительных выплат за эффективность работы. Ожидается, что к акции присоединятся более 70% сотрудников бразильского ЦБ. Забастовка может привести к отключению большинства услуг, предоставляемых банком, сообщает агентство. Как следствие, это отразится на обслуживании рынков и простых граждан, отмечает агентство.

Одна из наиболее востребованных в Бразилии услуг, которые могут пострадать в результате забастовки ЦБ, - денежные переводы между частными счетами граждан. Этим сервисом пользуется большинство индивидуальных предпринимателей. Доля таких фирм составляет до 70% от общего числа компаний. В том числе, индивидуальные предприниматели обеспечивают функционирование практически всей сферы услуг в крупнейшей стране Южной Америки, заявляют организаторы акции.

В случае, если требования бастующих не будут выполнены, они намерены добиваться досрочной отставки руководителей ключевых структур банка, резюмирует Sinal.