Посол Бразилии заявила, что решение Аргентины не вступать в БРИКС не повредит объединению

Сюзан Клибэнк отдельно отметила, что организация "сильна сама по себе"

БУДАПЕШТ, 12 января. /ТАСС/. Решение Аргентины воздержаться от вступления в БРИКС не нанесет ущерба этому объединению, которое продолжит расширяться за счет других стран. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ТАСС иностранные дипломаты, побывавшие на приеме "БРИКС и друзья", устроенном послом России в Венгрии Евгением Станиславовым по случаю нового года. Мероприятие было также приурочено к началу в 2024 году председательства России в БРИКС.

Комментируя недавнее решение нового президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от участия в БРИКC, посол Бразилии в Венгрии Сюзан Клибэнк заявила, что "это не нанесет ущерба объединению, потому что оно сильное само по себе". "БРИКС - очень прочная и консолидированная организация", - добавила дипломат.

В свою очередь посол ЮАР в Венгрии Гамгумзи Маттиас Тсенгиве не исключил, что со временем этот вопрос может быть пересмотрен "в зависимости от того, какое правительство будет находиться у власти" в Аргентине. Однако главное, по его мнению, состоит в том, что "расширение БРИКС - это процесс, который нелегко остановить". "Расширение - очень важный принцип" деятельности этого объединения, подчеркнул южноафриканский дипломат.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили еще шесть стран, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.