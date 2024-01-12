В Китае заявили об отслеживании ситуации в Красном море

Заместитель главы Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь отметил, что перекрытие судоходства наряду с "усилением торгового протекционизма и обострения геополитических конфликтов приведет к тому, что в 2024 году глобальный торгово-экономический рост "будет в целом не таким, как до пандемии"

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Китайские власти внимательно следят за нестабильной ситуацией в Красном море, которая может стать препятствием для успешного развития торговли в 2024 году. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

"Таможня - важное звено во внешнеторговых цепочках, мы тоже следим за этой проблемой и уделяем ей внимание. Она в определенной степени повлияла на регулярное судоходство в этих водах, это фактор нестабильности и неопределенности для бесперебойного функционирования судоходных маршрутов и международной торговли", - сообщил на пресс-конференции официальный представитель ведомства Люй Далян, отвечая на вопрос западного журналиста, который поинтересовался, повлияет ли конфликт в Красном море на товарооборот Китая в 2024 году.

Как уточнил заместитель главы ГТУ Ван Линцзюнь со ссылкой на прогнозы международных организаций, перекрытие судоходства в Красном море наряду с усилением торгового протекционизма и обострения геополитических конфликтов приведет к тому, что в этом году глобальный торгово-экономический рост "будет в целом не таким, как до пандемии". "Эти факторы неопределенности и непредсказуемости <...> могут стать препятствием для торговой деятельности", - подчеркнул он.

В свою очередь Люй Далян отметил, что Красное море - важный международный и судоходный маршрут, поэтому поддержание безопасности и стабильности в этих водах "имеет огромное значение для глобального товарооборота и цепочек поставок". По его словам, тем самым затрагиваются интересы компаний со всего мира. Ранее на этой неделе, комментируя ситуацию в Красном море, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов объединить усилия с другими странами для защиты международных судоходных маршрутов.