Кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет поддерживать диалог с РФ до конца СВО

При этом Александр Стубб отметил, что "сотрудничество между пограничными службами и дипломатами двух стран продолжается"

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае победы на выборах он не планирует поддерживать политический диалог с властями России до завершения конфликта на Украине.

"В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством до окончания <...> [конфликта] на Украине", - заявил Стубб в интервью агентству Reuters. При этом он добавил, что "сотрудничество между пограничными службами и дипломатами двух стран продолжается". Власти Финляндии "не заинтересованы" в ухудшении дипломатических связей с Россией, однако в настоящий момент РФ "не является основным направлением внешней политики" Хельсинки.

Правительство Финляндии в июне 2023 года объявило некоторых дипломатических сотрудников РФ персонами нон грата. Россия в ответ выслала финских дипломатов и закрыла генконсульство страны в Санкт-Петербурге. В МИД РФ неоднократно заявляли о том, что политика Хельсинки приобретает явно антироссийский характер.