Пентагон заявил, что украинский опыт помог выявить проблемы в цепочках поставок ВПК США

По словам помощника главы ведомства Лоры Тейлор-Кале, Вашингтон осознает важность выстраивания надежных цепочек поставок

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Опыт оказания западными странами военной поддержки Украине позволил выявить проблемы в цепочках поставок в оборонной промышленности США. С такой оценкой выступила помощник министра обороны США по вопросам оборонной промышленности Лора Тейлор-Кале на семинаре в Центре стратегических и международных исследований США (Center for Strategic and International Studies).

По ее словам, опыт "работы с партнерами и союзниками по всему миру <...> стал важным элементом информирования при разработке" Стратегии развития национальной оборонной промышленности США. "Последние два года мы провели работая с главами оружейных предприятий для того, чтобы предоставить больше возможностей Украине и другим", - заявила помощник главы Пентагона.

Тейлор-Кале отметила, что американские специалисты в последние несколько месяцев при разработке стратегии дальнейшего развития американского ВПК опирались на "опыт Украины и пандемии COVID-19". По ее словам, это было нужно, чтобы "заняться ключевыми вызовами и осознать наличие очевидных проблем в цепочках поставок не только в малых секторах или в конкретной группе секторов, но повсеместно".

По словам помощника главы Пентагона, США осознают важность выстраивания надежных цепочек поставок. "Несомненно, есть финансовые ограничения, но стратегия требуется для того, чтобы очертить, чего мы хотим достичь и в каком направлении нам двигаться. И нам нужно, чтобы министерства обороны и энергетики вместе с их ведомственными службами работали с предприятиями, Конгрессом и нашими международными партнерами", - подчеркнула Тейлор-Кале.

Министерство обороны США в четверг представило Стратегию развития национальной оборонной промышленности. В ней, в частности, отмечается, что опыт украинского конфликта может позволить "изыскать благоприятные возможности для того, чтобы схожим образом созывать руководство стран-союзниц и стран-партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, дабы углублять многостороннюю коллаборацию промышленной базы, в том числе для устранения вызовов при выпуске продукции". По оценкам специалистов Пентагона, подобные усилия "дадут результаты" в случае, если США столкнутся с кризисом в предстоящие годы.

Как отмечается в документе, "глобальная система альянсов и партнерств играет центральную роль" в стратегии развития американского ВПК. "Такие связки и отношения продолжат являться краеугольным камнем интегрированного сдерживания", - отмечается в документе. В нем также сообщается, что Пентагон стремится "катализировать поколенческие, а не небольшие постепенные изменения" в ВПК США.