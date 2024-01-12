В КНР назначили посланником по климату бывшего замглавы МИД Лю Чжэньминя

Се Чжэньхуа покинул этот пост по состоянию здоровья

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Китайское руководство назначило на должность специального посланника правительства КНР по климатическим изменениям бывшего заместителя министра иностранных дел страны Лю Чжэньминя. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды КНР.

"С согласия центрального руководства [предыдущий] специальный посланник Се Чжэньхуа по состоянию здоровья покинул пост спецпосланника по климатическим изменениям. Эту должность занял товарищ Лю Чжэньминь - бывший заместитель министра иностранных дел", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.