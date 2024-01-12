12 января, 07:37

Эксперт: Китай предупредил, что выборы на Тайване станут "выбором между миром и войной"

По мнению доцента факультета дипломатии и международных отношений тайваньского Университета Даньцзяна Грегори Кутаза, кандидат от Гоминьдана Хоу Юи "сделает наибольшие усилия для продвижения политического диалога с Пекином"

ГОНКОНГ, 12 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Власти Китая последними шагами и заявлениями предупредили жителей Тайваня, что предстоящие на этой неделе выборы главы администрации острова являются "выбором между миром и войной". Как заявил в беседе с ТАСС доцент факультета дипломатии и международных отношений тайваньского Университета Даньцзян (Tamkang University) Грегори Кутаз, Пекин будет готов пойти на возобновление диалога с Тайванем в случае смены правящей партии и победы на выборах кандидата от Гоминьдана Хоу Юи.

Читайте также
В США сообщили о подготовке к возможной реакции материкового Китая на выборы на ТайванеТайвань проверит кандидатов на выборах главы острова на двойное гражданствоОппозиция Тайваня не смогла выдвинуть единого кандидата на выборах главы острова

"Нельзя отрицать, что Хоу Юи сделает наибольшие усилия для продвижения политического диалога с Пекином и будет наиболее успешным. В случае избрания Хоу Юи последует по пути последнего правительства Гоминьдана во главе с президентом Ма Инцзю [занимал пост главы администрации Тайваня с 2008 по 2016 год]. Хотя он дистанцировался от последних комментариев Ма Инцзю по проблемам отношений между двумя берегами [Тайваньского пролива], Хоу Юи четко заявил о том, что он поддержит консенсус 1992 года", - отметил эксперт.

"Во время своей кампании Хоу Юи отмечал, что эти выборы являются выбором между миром и войной. С точки зрения Гоминьдана, президент Цай Инвэнь [действующая глава администрации] и Демократическая прогрессивная партия (ДПП) несут ответственность за трения между Китаем и Тайванем", - пояснил он. "Хоу Юи обвинил кандидата ДПП Лай Циндэ в том, что он является "сепаратистом", который пытается спровоцировать нападение Китая на Тайвань. Интересно отметить, что Пекин укладывает эти выборы в ту же логику, предупреждая избирателей на Тайване о необходимости сделать "правильный выбор между миром и войной, процветанием и упадком", - отметил Кутаз.

Он подчеркнул, что, помимо политических заявлений, Китай также использует торгово-экономические санкции для оказания влияния на общественное мнение на Тайване. "В последние несколько лет мы наблюдали за тем, как Китай запретил импорт сотен товаров из Тайваня: от тропических фруктов до рыбы. Недавно он положил конец преференциальным тарифам на некоторые экспортные позиции Тайваня, в их числе несколько нефтехимических продуктов по Рамочному соглашению об экономическом сотрудничестве от 2015 года", - сказал исследователь.

"Пекин прибегает к экономическому устрашению уже не в первый раз. В 2022 году в качестве протеста на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси он запретил импорт 2 тыс. тайваньских товаров. Цель Китая заключается в использовании торговых вопросов в качестве разменной монеты, чтобы заставить избирателей отдалиться от действующего правительства ДПП", - подчеркнул аналитик. "Вопрос о том, будут ли введены новые ограничения, зависит от избрания нового президента. С одной стороны, если будет избран Хоу Юи, то мы можем ожидать отмены ограничений. С другой, при избрании Лай Циндэ, мы определенно можем ждать серии новых ограничений", - добавил он.

"Консенсус 1992 года" - это договоренность, достигнутая на исторической полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на Тайване в то время партии "Гоминьдан". Она подразумевает признание принципа единственности Китая, то есть того, что в мире существует только одно китайское государство. Однако каждая из сторон вправе трактовать его по-своему. Для Пекина это КНР, основанная 1 октября 1949 года по итогам гражданской войны в Китае, а для Тайбэя - Китайская Республика, которая до 1949 года существовала на материке.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
КитайМа ИнцзюТайваньЦай Инвэнь