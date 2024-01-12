Эксперт: Китай предупредил, что выборы на Тайване станут "выбором между миром и войной"

По мнению доцента факультета дипломатии и международных отношений тайваньского Университета Даньцзяна Грегори Кутаза, кандидат от Гоминьдана Хоу Юи "сделает наибольшие усилия для продвижения политического диалога с Пекином"

ГОНКОНГ, 12 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Власти Китая последними шагами и заявлениями предупредили жителей Тайваня, что предстоящие на этой неделе выборы главы администрации острова являются "выбором между миром и войной". Как заявил в беседе с ТАСС доцент факультета дипломатии и международных отношений тайваньского Университета Даньцзян (Tamkang University) Грегори Кутаз, Пекин будет готов пойти на возобновление диалога с Тайванем в случае смены правящей партии и победы на выборах кандидата от Гоминьдана Хоу Юи.

"Нельзя отрицать, что Хоу Юи сделает наибольшие усилия для продвижения политического диалога с Пекином и будет наиболее успешным. В случае избрания Хоу Юи последует по пути последнего правительства Гоминьдана во главе с президентом Ма Инцзю [занимал пост главы администрации Тайваня с 2008 по 2016 год]. Хотя он дистанцировался от последних комментариев Ма Инцзю по проблемам отношений между двумя берегами [Тайваньского пролива], Хоу Юи четко заявил о том, что он поддержит консенсус 1992 года", - отметил эксперт.

"Во время своей кампании Хоу Юи отмечал, что эти выборы являются выбором между миром и войной. С точки зрения Гоминьдана, президент Цай Инвэнь [действующая глава администрации] и Демократическая прогрессивная партия (ДПП) несут ответственность за трения между Китаем и Тайванем", - пояснил он. "Хоу Юи обвинил кандидата ДПП Лай Циндэ в том, что он является "сепаратистом", который пытается спровоцировать нападение Китая на Тайвань. Интересно отметить, что Пекин укладывает эти выборы в ту же логику, предупреждая избирателей на Тайване о необходимости сделать "правильный выбор между миром и войной, процветанием и упадком", - отметил Кутаз.

Он подчеркнул, что, помимо политических заявлений, Китай также использует торгово-экономические санкции для оказания влияния на общественное мнение на Тайване. "В последние несколько лет мы наблюдали за тем, как Китай запретил импорт сотен товаров из Тайваня: от тропических фруктов до рыбы. Недавно он положил конец преференциальным тарифам на некоторые экспортные позиции Тайваня, в их числе несколько нефтехимических продуктов по Рамочному соглашению об экономическом сотрудничестве от 2015 года", - сказал исследователь.

"Пекин прибегает к экономическому устрашению уже не в первый раз. В 2022 году в качестве протеста на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси он запретил импорт 2 тыс. тайваньских товаров. Цель Китая заключается в использовании торговых вопросов в качестве разменной монеты, чтобы заставить избирателей отдалиться от действующего правительства ДПП", - подчеркнул аналитик. "Вопрос о том, будут ли введены новые ограничения, зависит от избрания нового президента. С одной стороны, если будет избран Хоу Юи, то мы можем ожидать отмены ограничений. С другой, при избрании Лай Циндэ, мы определенно можем ждать серии новых ограничений", - добавил он.

"Консенсус 1992 года" - это договоренность, достигнутая на исторической полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на Тайване в то время партии "Гоминьдан". Она подразумевает признание принципа единственности Китая, то есть того, что в мире существует только одно китайское государство. Однако каждая из сторон вправе трактовать его по-своему. Для Пекина это КНР, основанная 1 октября 1949 года по итогам гражданской войны в Китае, а для Тайбэя - Китайская Республика, которая до 1949 года существовала на материке.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.