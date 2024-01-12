Рабочая группа Китая и США по климату провела первые консультации

КНР представлял спецпосланник правительства страны по климатическим изменениям Се Чжэньхуа, с американской стороны заседание провел его коллега Джон Керри

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Китайско-американская рабочая группа по активизации действий в области борьбы с климатическими изменениями в пятницу провела первое заседание. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды КНР.

Как уточняется на странице ведомства в соцсети WeChat, консультации прошли в формате видеоконференции. В сообщении отмечено, что это мероприятие состоялось "в целях реализации консенсуса, достигнутого [в прошлом году] на встрече [представителей высшего руководства] Китая и США в Сан-Франциско".

На прошедшем в пятницу заседании КНР представлял спецпосланник правительства Китая по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. С американской стороны заседание провел его коллега Джон Керри.

"Стороны договорились продолжить поддерживать тесные контакты, обмениваться опытом и учиться друг у друга, углублять практическое сотрудничество на основе механизма [совместной] рабочей группы", - говорится в сообщении.