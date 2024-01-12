Спецпредставитель Си Цзиньпина посетит Африку и саммит Движения неприсоединения

Вице-премьер Госсовета Лю Гочжун также примет участие в третьем саммите стран Юга, заявили в китайском МИД

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Гочжун 15-24 января посетит Африку и примет участие в саммите Движения неприсоединения в Уганде. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета Лю Гочжун <...> в ответ на приглашение посетит Уганду, где примет участие в 19-м саммите Движения неприсоединения", - сообщила она на брифинге.

Как уточнила официальный представитель, также Лю Гочжун примет участие в третьем саммите стран Юга. Она отметила, что поездка продлится с 15 по 24 января. Спецпредставитель также посетит Алжир, Камерун и Танзанию.