Лидер социал-демократов Литвы считает призыв закрыть русские школы ошибкой

Вилия Блинкявичюте сообщила, что "это был необдуманный шаг со стороны министра"

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте считает призывы министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса закрыть как нелояльные на фоне действий РФ на Украине государственные общеобразовательные школы с русским языком обучения ошибкой. Об этом она заявила в интервью радиостанции "Жиню радияс".

"Однозначно полагаю, что это был необдуманный шаг со стороны министра. Он, как считает большинство общества, сделал необдуманную ошибку", - сказала она.

Как напомнила лидер партии, в сентябре прошлого года, когда начинался учебный год, министерство утверждало, что никаких изменений в системе школ нацменьшинств не предвидится. "И вот в середине учебного года родители, учащиеся, которых в русских школах около 14 тыс., слышат не от кого-нибудь, а от министра, что все в их школах плохо, их надо закрыть", - отметила Блинкявичюте. Она считает, что Якштас должен признать свою ошибку.

Такого же, как лидер социал-демократов, мнения придерживаются Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы, спикер Сейма (парламента) Виктория Чмилите-Нильсен, глава Минюста Эвелина Добровольска и школьная общественность.