МО КНР заявило, что армия Китая подавит любые попытки сепаратистов к независимости Тайваня

По словам официального представителя Минобороны страны Чжана Сяогана, руководство правящей на острове партии "в корыстных целях тратит деньги, потом и кровью заработанные народом, на покупку американских вооружений"

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) подавит любые попытки сепаратистски настроенной администрации Тайваня, пытающейся на "народные деньги" обособить остров от материковой части страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, комментируя планы Тайбэя закупить у США партию новых истребителей F-16V Block 70.

"Руководство [правящей на острове] Демократической прогрессивной партии в корыстных целях тратит деньги, потом и кровью заработанные народом, на покупку американских вооружений, - говорится в заявлении, опубликованном на странице военного ведомства в социальной сети WeChat. - Это не поможет заглушить общую тенденцию к окончательному воссоединению родины и лишь будет означать для Тайваня опасность войны".

Как уточнил Чжан Сяоган, НОАК будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны. "Мы примем все необходимые меры, чтобы решительно подавить любые сепаратистские замыслы сторонников так называемого движения за независимость Тайваня", - подытожил он, напомнив, что армия КНР "постоянно находится в состоянии повышенной боеготовности".

В начале декабря Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что американская корпорация Lockheed Martin планирует завершить модернизацию 140 тайваньских истребителей F-16 ВВС до модификации Viper. Кроме того, Тайвань заказал у США 66 новых боевых машин F-16V Block 70.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.