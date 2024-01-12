Индия успешно испытала ЗРК нового поколения Akash-NG против беспилотника

Испытания проводились на полигоне в Чандипуре по высокоскоростному БПЛА на очень малой высоте, рассказали в правительстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) испытала ЗРК нового поколения Akash-NG против беспилотника. Об этом сообщается на официальном информационном сайте индийского правительства.

"Индийская DRDO провела сегодня успешные летные испытания ракеты нового поколения Akash (Akash-NG). Испытания проводились на полигоне в Чандипуре <…> по высокоскоростной беспилотной воздушной цели на очень малой высоте. В ходе летных испытаний цель была успешно перехвачена <…> и уничтожена", - сказано в сообщении.

"Летные испытания подтвердили функционирование всей системы вооружения, состоящей из ракеты с радиочастотной системой наведения собственной разработки, пусковой установки, многофункционального радара и системы управления, контроля и связи", - подчеркнули в DRDO.

ЗРК Akash-NG (Akash - Next Generation) - новое поколение индийского комплекса Akash. Разработанная DRDO система способна отслеживать до 10 целей одновременно и уничтожать высокоманевренные летательные аппараты, такие как крылатые ракеты, беспилотники и истребители. В то время как более ранний вариант ЗРК имеет максимальную дальность поражения 30 км, Akash-NG способен поражать цели на дистанции до 70 км.