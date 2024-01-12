Adani Defence создает центр производства ракет и беспилотников на юге Индии

В проект инвестируют около $1,9 млрд, заявил гендиректор компании Ашиш Раджванши

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Компания Adani Defence & Aerospace (входит в промышленный конгломерат Adani group) создает в районе города Хайдарабад на юге Индии центр производства ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения. Об этом сообщает газета The Times of India.

"Центр, в создание которого будет инвестировано около $1,9 млрд, предназначен для выпуска ракет различного назначения, включая гиперзвуковые "Рудрам-2", а также беспилотников наземного и морского базирования. Их производство является новым направлением для Adani Group", - цитирует издание генерального директора Adani Defence & Aerospace Ашиша Раджванши.

Одной из последних разработок компании является беспилотник Drishti 10 Syarliner для ВМС Индии, а также роботы-мулы для транспортировки грузов в частях индийской армии. При создании новых вооружений Adani Defence тесно сотрудничает с индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), сказал гендиректор компании.

Ранее Adani Defence передала ВМС Индии первый средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета (MALE) Drishti 10 Syarliner. Данный беспилотник представляет собой усовершенствованную платформу разведки, наблюдения и рекогносцировки, его время пребывания в воздухе составляет 36 часов, грузоподъемность - 450 кг.

Как заявил главком ВМС адмирал Хари Кумар, поступление на вооружение данного БПЛА стало "новым шагом в стремлении Индии к самостоятельности в технологиях сбора информации в целях достижения морского превосходства".