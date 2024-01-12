Аналитик заявил, что удары ВС РФ по военным объектам на Украине шокировали НАТО

Александер Меркурис отметил, что за последние три недели было совершено три больших удара, которые оказались чрезвычайно разрушительными

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. НАТО было шокирована последствиями ударов ВС РФ по военным объектам на Украине.

Такое мнение в четверг выразил главный редактор новостного портала The Duran Александер Меркурис.

"За последние три недели было совершено три больших удара, которые оказались чрезвычайно разрушительными. Они спровоцировали шок среди всей натовской системы, потому что Украине было поставлено более трети всех зенитных ракет НАТО", - сказал он. По его оценке, украинской системе противовоздушной обороны был нанесен непоправимый ущерб.