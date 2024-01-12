В офисе президента Украины надеются на принятие закона о мобилизации в кратчайшие сроки

В нынешних условиях невозможно одобрить закон, который понравится людям, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Закон о мобилизации на Украине надо принимать в кратчайшие сроки, и он не будет популярным. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Депутаты хотят получить закон, который будет нравиться людям, но это невозможно, и потому они ищут малейшую возможность пройти между капельками, это не выйдет, - сказал он. - И давайте фиксировать - закон нужно менять, очевидно, потому что два года войны - это совсем другие требования к процессам мобилизации, и он будет принят".

Подоляк подчеркнул, что пройдет "несколько дней, максимум, недель, и закон будет все-таки проголосован в первом и втором чтениях с учетом еще дополнительных правок, которые необходимо внести с учетом позиции, например, антикоррупционного комитета и других комитетов парламентских".

Ранее министр обороны Рустем Умеров назвал недопустимыми затягивание и политизацию законопроекта о мобилизации и заявил, что его ведомство уже подготовило отредактированный вариант документа.

Ожидаемые поправки

Как сообщила ранее член комитета Рады по обороне Марьяна Безуглая, после обсуждения в стенах парламента из законопроекта собираются исключить норму о направлении повесток призывникам по электронной почте, вернуть нормы о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе III группы, тем, кто имеет супруга с инвалидностью, а также предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру.

Помимо прочего, планируют исключить требование об указании военнообязанными места жительства при заключении трудового договора, сократить сроки увольнения срочников после принятия закона, начать базовую общевойсковую подготовку учащихся украинских вузов с 2025 года, уточнить статьи Уголовного кодекса, согласно которым разрешено по желанию мобилизовать в армию осужденных, а также отменить отсрочку от призыва в ВСУ депутатам Рады, работникам правоохранительных органов, организаций и предприятий Минобороны.

Еще один член комитета по обороне Федор Вениславский утверждал, что власти Украины в новой редакции резонансного законопроекта не будут серьезно ограничивать права человека, исключив из него несколько наиболее скандальных норм, в том числе об отмене отсрочки от армии для инвалидов.

Проблемы с рассмотрением законопроекта

Рассмотрение законопроекта о новых правилах мобилизации должно было пройти в Раде в четверг после закрытого заседания согласительного совета с участием военных, однако, как сообщил глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, документ был возвращен на доработку правительству с предложениями от парламентариев. При этом он подчеркнул, что все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. Позднее представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации из Рады.