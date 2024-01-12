Израиль попросил суд ООН отказаться от рассмотрения дела о возможном геноциде в Газе

Адвокат Гилад Ной мотивировал такую просьбу аргументами, представленными израильской стороной

ГААГА, 12 января. /ТАСС/. Израиль просит Международный суд ООН отказаться от рассмотрения поданного ЮАР иска о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом заявил на слушаниях представляющий еврейское государство адвокат Гилад Ной.

С учетом представленных аргументов Израиль просит суд ООН "отказать в требовании о введении предупредительных мер, поданном истцом," и "снять дело с рассмотрения", сказал он.

"Одобрение требований истца не укрепит Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а ослабит ее, - подчеркнул Ной. - Она превратится <...> в оружие в руках террористических группировок, которые ни в грош не ставят ни человечество, ни законы. Если любые попытки самозащиты от врага, прячущегося среди гражданского населения, будут позиционироваться в качестве геноцида и приводить к введению предупредительных мер, неизбежно возникнет напряжение между конвенцией и государствами, защищающими себя от постоянно усиливающих свои возможности террористических организаций".