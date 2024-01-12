Вице-премьер Италии Маттео Сальвини защищается от обвинений о превышении полномочий

Ему грозит 15 лет тюрьмы

РИМ, 12 января. /ТАСС/. Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры Маттео Сальвини, возглавляющий одну из правящих партий "Лига", дал показания в суде Палермо по делу о незаконном удержании 147 мигрантов и превышении полномочий в период нахождения на посту главы МВД. Как напомнил сам чиновник в соцсети Х (ранее Twitter), за вменяемое ему в вину преступление предусмотрено до 15 лет тюрьмы.

"Хочу напомнить, что когда я был министром внутренних дел, не было ни одной гибели мигрантов в море. Политика правительства была направлена на противодействие незаконной перевозке людей", - сказал Сальвини в суде, где он также ответил на вопросы прокурора. Его слова приводит агентство ANSA. Чиновник напомнил, что его решения, касавшиеся допуска в итальянские порты судов со спасенными мигрантами на борту, разделяло все правительство. Сальвини отстаивает тезис, что он защищал национальные границы в интересах страны и Европы.

Сальвини возглавлял МВД в 2018-2019 годах. В этот период прибытие мигрантов по морю в Италию сократилось на 90%. В 2021 году Сальвини передали под суд. На тот момент он уже не был министром, но входил в парламент, а его партия входила в правящую коалицию. В конце 2021 года должен был начаться процесс, заседания которого нередко переносились. Будучи главой МВД и проводя политику борьбы с незаконной миграцией, Сальвини запретил заход в итальянские порты и высадку 147 мигрантов с борта судна испанской неправительственной организации Open Arms. В результате проведенного расследования политика обвинили в незаконном удержании людей и превышении должностных полномочий.