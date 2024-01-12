Британского дирижера Яна Латама-Кёнига задержали по обвинению в сексуализированном насилии

Подозреваемый предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 12 января

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала дирижера Яна Латама-Кёнига, предъявив ему два обвинения в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

В нем отмечается, что 70-летний Латам-Кёниг был задержан 10 января на вокзале Victoria в центре Лондона. На следующий день ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений сексуального характера. Газета The Times уточнила, что речь идет об инцидентах, которые, предположительно, имели место в конце 2023 года. В пятницу дирижер предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

В качестве оперного дирижера Латам-Кёниг дебютировал в 1988 году в Венской государственной опере. С 1991 года он стал постоянным приглашенным дирижером этого театра. В 2011 году Латам-Кёниг был назначен главным дирижером московского театра "Новая опера", в настоящее время он является его главным приглашенным дирижером.

В 2020 году он стал офицером ордена Британской империи за заслуги в области музыки и вклад в укрепление британо-российских культурных связей. В прошлом году Латам-Кёниг получил должность музыкального директора театра "Колон" в Буэнос-Айресе.