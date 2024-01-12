Прокуратура Перу запросила 34 года тюрьмы для экс-президента страны Кастильо

Его обвиняют в мятеже, злоупотреблении властью и нарушении общественного порядка

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура Перу запросила 34 года лишения свободы для бывшего президента республики Педро Кастильо. Об этом сообщается на странице ведомства в Х (ранее Twitter).

"Прокуратура требует 34 года тюремного заключения для Педро Кастильо Терронеса за мятеж, злоупотребление властью и серьезное нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении. Бывший президент обвиняется в совершении государственного переворота 7 декабря 2022 года, добавили в прокуратуре.

Ведомство также потребовало 25 лет тюремного заключения за мятеж для экс-главы правительства Перу Бетси Чавес, бывших министров внутренних дел Вилли Уэрты и внешней торговли и туризма Роберто Санчеса.

Кроме того, к 15 годам заключения за участие в мятеже прокуратура попросила приговорить предшественника Чавес на посту главы правительства Анибаля Торреса.

7 декабря 2022 года занимавший на тот момент пост президента Перу Кастильо объявил о роспуске Конгресса (однопалатный парламент) и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий. Вооруженные силы и полиция выступили в поддержку Конгресса. Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа. После его отставки в Перу начались протесты и беспорядки, в ходе которых погибли десятки человек.