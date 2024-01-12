Зеленский заявил, что не видел конечного варианта законопроекта о мобилизации

По словам президента Украины, обновленный законопроект должен быть справедливым

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор не ознакомлен с конечным вариантом законопроекта о мобилизации после рассмотрения и доработки документа в Верховной раде.

"Что касается законопроекта о мобилизации. Я знаю, что военные с депутатами работали. Конечный вариант я не видел", - сказал он на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве. Слова Зеленского приводит агентство РБК-Украина.

При этом, по словам президента, обновленный законопроект должен быть справедливым. "Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать", - отметил Зеленский.

Проблемы с рассмотрением законопроекта

Рассмотрение законопроекта о новых правилах мобилизации должно было пройти в Раде 11 января после закрытого заседания согласительного совета с участием военных, однако, как сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, документ был возвращен на доработку правительству с предложениями от парламентариев. При этом он подчеркнул, что все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. Позднее представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации из Рады.

Внесенный в парламент 25 декабря прошлого года законопроект предлагал разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее перекладывали друг на друга ответственность за готовящееся ужесточение методов мобилизации.