Новый глава МИД Франции начнет зарубежные поездки с переговоров в Берлине и Варшаве

Стефан Сежурне назвал приоритетом своей деятельности на посту министра "работу на благо независимой страны в составе сильной Европы"

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне намерен совершить свои первые поездки в качестве главы французской дипломатии в Берлин и Варшаву. Об этом он сообщил, принимая полномочия от своей предшественницы Катрин Колонна.

"В ближайшие дни я направлюсь в Берлин и Варшаву с тем, чтобы укрепить сотрудничество в рамках "Веймарского треугольника", - отметил он.

Сежурне назвал приоритетом своей деятельности на посту министра укрепление сотрудничества со странами Евросоюза. "Я намерен в соответствии с миссией, порученной президентом, работать на благо независимой Франции в составе сильной Европы", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр также добавил, что Франция совместно с партнерами намерена продолжать работу по модернизации международных организаций для повышения их эффективности.

С сентября 2022 года Сежурне занимал пост генерального секретаря президентской партии "Ренессанс", которую он также представляет в Европарламенте с 2019 года. С 2014 года он выступал в роли советника нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, который в то время занимал пост министра экономики.

"Веймарский треугольник" - трехсторонний политический институт Германии, Франции и Польши. Он был создан 28-29 августа 1991 года. Изначально он ставил задачу развивать сотрудничество между тремя странами и задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.