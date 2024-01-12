Председатель Европарламента надеется на успех переговоров о помощи ЕС Киеву

Роберта Метсола отметила, что этот процесс не будет легким, но ранее члены Евросоюза "приходили к успеху" в достижении подобных договоренностей

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Глава Европарламента Роберта Метсола, находящаяся с визитом в Литве, выразила надежду на успешное завершение переговоров о финансовой помощи ЕС Украине, которую блокирует Венгрия. Об этом она заявила журналистам после встречи с премьером балтийской республики Ингридой Шимоните.

"На уровне ЕС мы должны найти решение по продолжению финансовой поддержки Украины. Я надеюсь и уверена, что нам удастся договориться", - сказал она.

По словам председателя Европарламента, такая установка базируется на прежнем опыте в достижении подобных договоренностей. "Моя уверенность опирается на тот успех, к которому мы до сих пор приходили, несмотря на трудности и различия позиций разных стран-членов, - утверждала она. - Будет ли легко? Конечно же, нет".

Как рассказала журналистам министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене, ее украинская коллега Оксана Жолнович предупредила, что, если ожидаемая помощь ЕС не поступит до марта, ее страна не сможет обеспечить финансирование социальной сферы.