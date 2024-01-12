Глава МВД непризнанного Косова заявил об усиленном вооружении полицейских

Все патрули будут вооружены длинноствольным оружием, отметил Джеляль Свечля

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел непризнанного Косова Джеляль Свечля заявил, что с 12 января все патрули полиции будут вооружены длинноствольным оружием.

"С сегодняшнего дня все патрули косовской полиции будут оснащены длинноствольным оружием. Закупка этого оружия для всех полицейских патрулей по всей Республике Косово повысит эффективность борьбы с преступностью, что обеспечит более безопасную среду, общественный порядок и большую безопасность для наших полицейских", - написал Свечля в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Косовский министр отдельно выразил благодарность Хорватии. "Я также благодарю дружественное хорватское государство за тесное и корректное сотрудничество с институтами Республики Косово", - заключил Свечля.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября 2023 года напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Президент непризнанного Косова Вьоса Османи в связи с инцидентом заявляла, что продолжение диалога Белграда и Приштины возможно только после введения ограничений против Сербии и Вучича со стороны Европейского союза.