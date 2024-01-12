В Италии замминистра культуры Сгарби подозревают в краже картины

Предполагается, что речь идет о полотне художника Рутилио Манетти, которое пропало из замка в Пьемонте в 2013 году

РИМ, 12 января. /ТАСС/. Заместителя министра культуры Италии, искусствоведа Витторио Сгарби подозревают в краже картины XVII века и подтасовке истории ее происхождения. Как сообщает газета Corriere della Sera, в ее трех домах прошли обыски по ордеру прокуратуры Мачераты, открывшей расследование.

Предполагается, что речь идет о полотне художника сиенской школы Рутилио Манетти, которое пропало из замка в Пьемонте в 2013 году. В 2021 году оно было выставлено на экспозиции в Лукке как картина из личной коллекции Сгарби. При этом произведение было отреставрировано, якобы чтобы скрыть его происхождение.

Замминистра отрицает все обвинения, он добровольно передал картину органам правопорядка для проведения экспертизы и утверждает, что приобрел ее в районе Витербо. Историк искусства также утверждает, что пропавшая картина - другая, не его, и вполне вероятно не была оригиналом. Он также говорит, что в Лукке была выставлена специально заказанная копия.

Витторио Сгарби неоднократно избирался в парламент, в последний раз от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", из которой впоследствии вышел. Он был знаком с экс-премьером и, как говорил, часто представлял его интересы в личных и политических делах. Сейчас Сгарби - единственный из занимающих должности в правительстве политиков, который открыто выступает за недопустимость отмены русской культуры. Он был гостем посольства РФ в Риме в ноябре на концерте пианистки Валентины Лисицы, которая подпала под ограничения в Европе из-за своей позиции по СВО и украинскому конфликту.