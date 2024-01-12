Премьер Польши заявил о планах посетить Украину в ближайшие дни

Дональд Туск перед визитом намерен обсудить характер миссии с президентом республики Анджеем Дудой

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о намерении в ближайшие дни посетить Украину. Глава правительства сообщил о таких планах в интервью журналистам трех крупнейших польских телеканалов TVN, TVP и Polsat News.

"Я буду в Киеве в ближайшие дни", - приводит слова Туска телеканал Polsat News. Отмечается, что глава польского правительства перед визитом намерен "обсудить характер миссии с президентом [Польши Анджеем Дудой]". Туск пояснил, что хотел бы, чтобы польское государство в целом действовало солидарно в вопросах, связанных с Украиной.

"Ситуация на Украине и на фронте является вопросом номер один для безопасности Польши", - отметил Туск.

"Есть и другие вопросы, которые необходимо решить [в ходе визита в Киев], например связанные с интересами польских перевозчиков", - добавил польский премьер.