Президент Туркмении заявил, что республика постоянно укрепляет сотрудничество с СНГ

Кроме того, Сердар Бердымухамедов отметил необходимость тщательной подготовки к предстоящему заседанию Консультативного Совета по труду, занятости и соцзащите населения государств-участников СНГ и поручил вице-премьеру обеспечить проведение мероприятия на высоком организационном уровне

АШХАБАД, 13 января. /ТАСС/. Туркмения постоянно укрепляет торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество с Содружеством Независимых Государств (СНГ), расширяет отношения с отдельными его структурами. Об этом в ходе заседания кабмина страны заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, в ходе заседания заместитель председателя кабинета министров Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов доложил о проводимой работе по расширению многостороннего отраслевого сотрудничества в рамках крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, в частности, СНГ. По его словам, во второй половине 2024 года в Ашхабаде будет проведено очередное, 37-е заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.

Бердымухамедов, отметив необходимость тщательной подготовки к предстоящему заседанию Консультативного Совета, поручил вице-премьеру обеспечить проведение этого мероприятия на высоком организационном уровне.

Как ранее сообщалось, в Ашхабаде в мае этого года пройдет также заседание Совета глав правительств стран - участниц СНГ.